В турецком Диярбакыре началась операция против членов РПК

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Операция против членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) начата в субботу в районе Лидже провинции Диярбакыр на юго-востоке страны, местные власти объявили в нем круглосуточный комендантский час, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

За последние месяцы турецкие власти несколько десятков раз вводили круглосуточный комендантский час в ряде регионов на юго-востоке Турции в связи с проведением антитеррористических операций против РПК. Накануне было объявлено о прекращении антитеррористической операции в городе Нусайбин провинции Мардин и Ширнаке одноименной провинции.

"В связи с проведением антитеррористической операции в районе Лидже провинции Диярбакыр с целью нейтрализации членов сепаратистской террористической организации (РПК) и изъятия у них оружия, для обеспечения безопасности граждан и их имущества, с 10.30 4 июня до дальнейших распоряжений объявлен бессрочный комендантский час, запрещен въезд и выезд из этого района", - говорится в заявлении администрации провинции Диярбакыр.