​В турецкой провинции Ширнак совершен теракт: погиб 1, ранено 7 человек

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Террористы ПКК напали на гарнизон Джизре в квартале Нур района Джизре в провинции Ширнак.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Anadolu", во время столкновения, происшедшего после ответного огня турецких сил безопасности, погиб сотрудник местной раздаточной электростанции ("Dəclə Elektrik Dağıtım AŞ"), 39-летний Масуд Санри, также были ранены 3 солдата и 4 жителя квартала. Пострадавшие доставлены в Государственную больницу в Джизре.

Кроме того, террористы обстреляли из минометов приехавшую на место происшествия полицейскую бронемашину. К счастью обошлось без жертв. Сразу же после нападения сотрудники правоохранительных органов приступили к широкомасштабным операциям по обезвреживанию террористов.