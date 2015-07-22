​В турецкой провинции Шанлыурфа усилены меры безопасности после убийства полицейских

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Турецкие следователи пытаются установить, связано ли убийство двух сотрудников полиции с деятельностью террористических организаций, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в эфире местного телевидения губернатор провинции Иззеттин Кучюк, после инцидента были усилены меры безопасности.

Нападение произошло в доме, где проживали оба стража порядка. Они были неженатыми, поэтому занимали одну служебную жилплощадь. Оба полицейских были убиты выстрелом в голову. Один из них работал в отделе по борьбе с терроризмом, другой был сотрудником полицейского спецназа.

Тела полицейских обнаружили их коллеги, приехавшие к ним домой, чтобы выяснить причину отсутствия мужчин на работе утром.

В понедельник в уезде Суруч этой же турецкой провинции террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у входа в здание Культурного центра Амара. В результате теракта 32 человека погибли, около ста получили ранения.