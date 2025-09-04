Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    В турецкой провинции Мардин произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие

    В регионе
    • 04 сентября, 2025
    • 04:21
    В турецкой провинции Мардин произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие

    В турецкой провинции Мардин произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент зафиксирован в районе Артуклу.

    Так, в результате столкновения четырех автомобилей пострадали девять человек, в том числе трое детей.

    Пострадавшим на месте оказали первую медицинскую помощь, после чего они были доставлены машинами скорой помощи в городские больницы.

    По факту аварии начато расследование.

    ДТП Турция пострадавшие
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Türkiyədə zəncirvari yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Последние новости

    07:19

    Китай ввел пошлины до 78,2% на одномодовое оптоволокно из США из-за демпинга

    Другие страны
    06:55

    Bloomberg: Google обязали выплатить $425,7 млн за нарушение конфиденциальности

    ИКТ
    06:27

    Прокуратура Аргентины изъяла картину, похищенную нацистами в Нидерландах

    Искусство
    05:46

    CNN: Китай на параде продемонстрировал внушительный спектр новых вооружений

    Другие страны
    05:19

    ФИФА: Клубы установили рекорд по расходам в летнее трансферное окно 2025 года

    Футбол
    04:58

    NASA: США рассчитывают в начале 2030-х годов отправить астронавтов к Марсу

    Другие страны
    04:21

    В турецкой провинции Мардин произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие

    В регионе
    03:43

    Президент Польши заявил, что США предоставили стране гарантии безопасности

    Другие страны
    03:11

    Вэнс: У США нет непосредственного плана по размещению Нацгвардии в Чикаго

    Другие страны
    Лента новостей