Türkiyədə zəncirvari yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Region
    • 04 sentyabr, 2025
    • 03:14
    Türkiyənin Mardin vilayətində zəncirvari yol qəzası olub.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hadisə Artuklu rayonunda qeydə alınıb. Dörd avtomobilin toqquşması nəticəsində 3-ü uşaq olmaqla 9 nəfər yaralanıb.

    Xəsarət alanlara həkimlər tərəfindən ilkin tibbi yardım göstərilib və onlar təcili tibbi yardım maşınları ilə şəhər xəstəxanalarına çatdırılıb.

    Qəza ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb.

