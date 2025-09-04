İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Türkiyədə zəncirvari yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Digər
    • 04 sentyabr, 2025
    • 03:14
    Türkiyədə zəncirvari yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Türkiyənin Mardin vilayətində zəncirvari yol qəzası olub.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hadisə Artuklu rayonunda qeydə alınıb. Dörd avtomobilin toqquşması nəticəsində 3-ü uşaq olmaqla 9 nəfər yaralanıb.

    Xəsarət alanlara həkimlər tərəfindən ilkin tibbi yardım göstərilib və onlar təcili tibbi yardım maşınları ilə şəhər xəstəxanalarına çatdırılıb.

    Qəza ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb.

    Türkiyə Zəncirvari qəza Xəsarət alanlar
    Rus Versiası Rus Versiası
    В турецкой провинции Мардин произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие

    Son xəbərlər

    04:21

    Vens: Çikaqoya Milli Qvardiya yerləşdirmək planımız yoxdur

    Digər ölkələr
    03:43

    İsrail Ordusu "Hizbullah"ın Livandakı obyektlərinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    03:14

    Türkiyədə zəncirvari yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Digər
    02:55

    ABŞ-də 6 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    02:32

    HƏMAS: Razılaşma çərçivəsində bütün girovları azad etməyə hazırıq

    Digər ölkələr
    02:16

    ABŞ və Meksika narkotik kartellərinin zərərsizləşdirilməsində əməkdaşlıq edəcək

    Digər ölkələr
    01:54

    Britaniya hökuməti şəxsi evləri qanunsuz miqrantlar üçün icarəyə götürür

    Digər ölkələr
    01:29

    Suriyada partlayış olub

    Digər ölkələr
    01:13

    Tramp polşalı həmkarını G20-nin 2026-cı ildə keçiriləcək sammitinə dəvət edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti