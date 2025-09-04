Türkiyədə zəncirvari yol qəzası olub, xəsarət alanlar var
Digər
- 04 sentyabr, 2025
- 03:14
Türkiyənin Mardin vilayətində zəncirvari yol qəzası olub.
Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hadisə Artuklu rayonunda qeydə alınıb. Dörd avtomobilin toqquşması nəticəsində 3-ü uşaq olmaqla 9 nəfər yaralanıb.
Xəsarət alanlara həkimlər tərəfindən ilkin tibbi yardım göstərilib və onlar təcili tibbi yardım maşınları ilə şəhər xəstəxanalarına çatdırılıb.
Qəza ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb.
