О нас

В турецкой провинции Испарта разбился военный вертолет, пять человек погибли

В турецкой провинции Испарта разбился военный вертолет, пять человек погибли Во время тренировочного полета в районном центре Кечиборлу (провинция Испарта, Турция) разбился военный вертолет, в результате чего пять военнослужащих погибли.
В регионе
9 декабря 2024 г. 13:14
В турецкой провинции Испарта разбился военный вертолет, пять человек погибли

Во время тренировочного полета в районном центре Кечиборлу (провинция Испарта, Турция) разбился военный вертолет, в результате чего пять военнослужащих погибли.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на губернатора Испарты Абдуллу Эрина.

По его словам, один военнослужащий получил тяжелые ранения.

12.44

Военный вертолет разбился рядом с заправочной станцией в районном центре Кечиборлу (провинция Испарта, Турция).

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что в результате крушения вертолета погибли четыре человека.

Губернатор провинции Абдуллах Эрин заявил о том, что на борту находились пятеро военнослужащих. Сейчас ведутся его поиски.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə hərbi helikopter qəzaya uğrayıb, 5 nəfər ölüb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Military helicopter crashes in Türkiye's Isparta province

Экслюзивные новости

Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
5 декабря 2024 г. 10:35
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi