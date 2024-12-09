В турецкой провинции Испарта разбился военный вертолет, пять человек погибли

Во время тренировочного полета в районном центре Кечиборлу (провинция Испарта, Турция) разбился военный вертолет, в результате чего пять военнослужащих погибли.

Во время тренировочного полета в районном центре Кечиборлу (провинция Испарта, Турция) разбился военный вертолет, в результате чего пять военнослужащих погибли.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на губернатора Испарты Абдуллу Эрина.

По его словам, один военнослужащий получил тяжелые ранения.

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Военный вертолет разбился рядом с заправочной станцией в районном центре Кечиборлу (провинция Испарта, Турция).

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что в результате крушения вертолета погибли четыре человека.

Губернатор провинции Абдуллах Эрин заявил о том, что на борту находились пятеро военнослужащих. Сейчас ведутся его поиски.