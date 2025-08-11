Пролив Дарданеллы закрыт из-за лесного пожара, приостановлена работа и местного аэропорта

В районе Кепез турецкой провинции Чанаккале начался лесной пожар.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в настоящее время пожар тушат с воздуха и с земли, к месту происшествия привлечены пять самолетов, пять вертолетов, 32 водовоза, 14 пожарных машин и 455 человек личного состава.
По словам губернатора Чанаккале Омера Торамана, проведена эвакуация жителей одного из сел провинции. Он сообщил, что возгорание расширяется из-за ветреной погоды.
В связи с инцидентом временно закрыты пролив Дарданеллы и сухопутная дорога Чанаккале-Эзине. Также приостановлена работа местного аэропорта.
Причина инцидента пока неизвестна.