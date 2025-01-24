В турецкой Конье обрушился дом, под завалами могут оставаться люди

Трехэтажный дом обрушился в городе Конье в центральной части Турции.

Трехэтажный дом обрушился в городе Конье в центральной части Турции.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, под завалами могут находиться люди.

Отмечается, что инцидент зафиксирован в районе Сельджуглу. К месту происшествия привлечены сотрудники экстренных служб.

В свою очередь агентство DHA сообщило, что спасены два человека, но под завалами могут находиться еще несколько человек.

Причина обрушения неизвестна. К месту происшествия направлены спасатели, медики и полиция.

Губернатор провинции Конья Ибрагим Акын сообщил в эфире телеканала TRT Haber, что, по первичным данным, в здании могли находиться пять человек.



