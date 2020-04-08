В турецких вузах занятия могут продолжиться летом

В Турции предусматривается внесение изменений в закон "О высшем образовании".

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в связи с этим правящая партия Справедливости и развития (AKP) представила в Великое национальное собрание Турции проект изменений в закон.

В проекте отразился вопрос продолжения прерванных из-за пандемии коронавируса в вузах занятий в летние месяцы.

В документе также предложено учредить Анкаринский научный университет и Университет медицины и технологий Коджаэли.

Напомним, что согласно официальной информации, число жертв пандемии в Турции составляет 725 человек.