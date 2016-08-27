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    В Турции женщинам-полицейским разрешили носить хиджаб

    Он будет такого же цвета, как униформа, и не иметь рисунка

    Баку. 27 Августа. REPORT.AZ/ Женщины-полицейские в Турции смогут носить хиджаб как часть их униформы.

    Как передает Report, об этом сообщила в субботу официальная Resmi Gazete.

    Согласно опубликованному в газете постановлению, женщины-полицейские получили право носить платок под форменным головным убором при условии, что он будет такого же цвета, как униформа, и не иметь рисунка.

    Нововведение раскритиковал заместитель главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Вели Акбаба, который назвал его нарушением беспристрастности полиции.

    "Демонстрация полицейскими своих религиозных отличий недопустима, это увеличит раскол в обществе", — цитирует политика газета Cumhuriyet.

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