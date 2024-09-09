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В Турции заявили о планах запустить первый энергоблок АЭС "Аккую" в 2025 году

В Турции заявили о планах запустить первый энергоблок АЭС "Аккую" в 2025 году Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую", которую Россия возводит в Турции, планируется в 2025 году.
В регионе
9 сентября 2024 г. 09:10
В Турции заявили о планах запустить первый энергоблок АЭС Аккую в 2025 году

Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую", которую Россия возводит в Турции, планируется в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

Ранее среди возможных дат запуска АЭС власти Турции называли 29 октября, когда отмечается национальный праздник - День Турецкой Республики. Однако впоследствии они сообщали, что из-за проблем с поставками оборудования из ФРГ сроки могут быть перенесены на более позднее время.

"Первый энергоблок АЭС "Аккую" планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, все четыре - к 2028 году. После полного введения в строй АЭС она сможет удовлетворить 10% потребностей Турции в электроэнергии", - приводит высказывания министра газета Aksam.

По его словам, переход Турции к использованию атомной энергии позволит снизить выбросы в год в атмосферу углекислого газа на 30 млн тонн. "Это крайне важно как с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Турции, так и борьбы с изменением климата", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке “Akkuyu” AES-in ilk enerji bloku 2025-ci ildə işə salına bilər
Версия на английском языке Türkiye eyes launching first power unit of Akkuyu nuke plant in 2025

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