​В Турции заявили, что сбивший Су-24 пилот принял решение самостоятельно

Баку. 21 Июля. REPORT.AZ/ Турецкий пилот сам принял решение сбить российский Су-24.

Как передает Report, об этом заявил в интервью Sputnik заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), депутат парламента Ясин Актай.

Депутат отметил, что вокруг ситуации со сбитым российским самолетом были непонятные моменты для Турции.

"Нарушение воздушного пространства в течение 17 секунд и повторения таких нарушений, конечно же, недопустимы. Но отложим это в сторону. Решение сбить самолет было принято в воздухе. Такие решения принимает пилот, и он руководствуется правилами применения силы", — сказал Актай.

При этом он подчеркнул, что пилот может не сбивать самолет, который "нарушил воздушное пространство на короткий срок и намеревается покинуть его".

"Уничтожение российского самолета, который, как было ясно, уже покидал воздушное пространство, вызывает вопросы", — добавил он.

По его словам, Турция защищала действия своего пилота, "чтобы не подвергнуть сомнению наши правила применения силы".

"В конечном результате Турция и Россия решили проблемы между собой, слава Богу. Но если эти сообщения (о задержании пилотов, сбивших Су-24) подтвердятся, это способствует улучшению отношению между Россией и Турцией и стимулирует существующие договоренности между странами", — заключил Актай.