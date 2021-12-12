В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"

Шесть случаев заражения вариантом коронавируса "омикрон" зарегистрировано в Турции.

Шесть случаев заражения вариантом коронавируса "омикрон" зарегистрировано в Турции.

Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"В Турции зафиксировано шесть случаев заражение штаммом "омикрон". Один человек выявлен в Стамбуле и пятеро - в Измире", - сказал Коджа.

Всемирная организация здравоохранения классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".