В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"

Шесть случаев заражения вариантом коронавируса "омикрон" зарегистрировано в Турции.
Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"В Турции зафиксировано шесть случаев заражение штаммом "омикрон". Один человек выявлен в Стамбуле и пятеро - в Измире", - сказал Коджа.
Всемирная организация здравоохранения классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".