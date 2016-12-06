В Турции задержаны две женщины, планировавшие теракт

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ На автовокзале в турецком городе Измир задержаны две женщины, планировавшие совершить террористический акт.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, одна из них является членом террористической Марксистско-Ленинистической коммунистической партии.

Согласно информации, террористки собирались устроить взрыв на автовокзале, где стояли междугородние автобусы.