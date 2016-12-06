В Турции задержаны две женщины, планировавшие теракт

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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ На автовокзале в турецком городе Измир задержаны две женщины, планировавшие совершить террористический акт.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, одна из них является членом террористической Марксистско-Ленинистической коммунистической партии.
Согласно информации, террористки собирались устроить взрыв на автовокзале, где стояли междугородние автобусы.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости