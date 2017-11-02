В Турции задержаны 283 человека, подозреваемые в связи с ИГ

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В результате проведенных в Турции в течение 11-ти дней антитеррористических операций, были задержаны 283 человека, подозреваемые в связи с террористической группировкой ИГ.

Как сообщает Report со ссылкой на CNNTurk, информацию распространило полицейское управление.

Отмечается, что операция проходила с 22 октября по 1 ноября в 25-ти провинциях. В результате проведенных за это время антитеррористических операций задержаны 96 граждан Турции, 187 иностранцев. Таким образом, в течение 11 дней задержаны 283 подозреваемых.