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    В Турции задержаны 283 человека, подозреваемые в связи с ИГ

    187 из них иностранцы

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В результате проведенных в Турции в течение 11-ти дней антитеррористических операций, были задержаны 283 человека, подозреваемые в связи с террористической группировкой ИГ.

    Как сообщает Report со ссылкой на CNNTurk, информацию распространило полицейское управление.

    Отмечается, что операция проходила с 22 октября по 1 ноября в 25-ти провинциях. В результате проведенных за это время антитеррористических операций задержаны 96 граждан Турции, 187 иностранцев. Таким образом, в течение 11 дней задержаны 283 подозреваемых. 

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