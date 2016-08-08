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    Задержана американская журналистка, пытавшаяся нелегально попасть из Сирии в Турцию

    Журналистка была доставлена в суд и оставлена под стражей

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Власти Турции задержали в провинции Хатай журналистку, гражданку США Снелл Линдстайлер за попытку нелегально въехать в страну из Сирии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Американская журналистка была задержана, когда она пыталась нелегально пересечь границу, она была доставлена в суд и оставлена под стражей.  На настоящий момент мы не знаем, является ли она шпионом или нет", -  заявил губернатор провинции Эрджан Топаджи.

    По его словам, незадолго до задержания у границы были замечены американские вертолеты, которые должны были забрать журналистику. Губернатор уточнил, что у журналистки есть вид на жительство в Турции. По его данным, в Сирию она попала из Турции нелегально.

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