Баку. 07 Июня. REPORT.AZ/ В Турции задержан подозреваемый в организации теракта на предвыборном митинге в Диярбакыре.

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра Ахмета Давутоглу.

Ранее стало известно, что в результате взрыва погибли два человека, ранены более 150.

«Вчера поздно вечером мне доложили, что один подозреваемый в организации двойного теракта в Диярбакыре в пятницу задержан. В интересах следствия пока его имя и другие детали раскрыть не могу, следствие продолжается, но есть веские основания считать его причастным к организации взрыва», — заявил премьер-министр на одном из избирательных участков парламентских выборов.