    В Турции задержан глава CHP по Анкаре Умит Эркол

    09 апреля, 2026
    11:21
    В Турции задержан глава CHP по Анкаре Умит Эркол

    В Турции задержан глава представительства Республиканской народной партии (CHP) в Анкаре Умит Эркол.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, политик задержан в рамках расследования по делу о коррупции в муниципалитете Измира.

    Правоохранители задержали его сегодня утром в Анкаре и доставили в Измир, где продолжается расследование.

    Отметим, в рамках уголовного дела о коррупции в муниципалитете Измира, получившем название "дело о кооперативах", задержан также бывший мэр города Тунч Сойер.

    Дело возбуждено 1 июля 2025 прокуратурой Измира по обвинению в коррупции в муниципальном предприятии "ИЗБЕТОН" через подрядные кооперативные компании. Уже задержаны десятки человек.

    CHP-nin Ankara Əyalət Təşkilatının sədri saxlanılıb

