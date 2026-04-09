В Турции задержан глава CHP по Анкаре Умит Эркол

В Турции задержан глава представительства Республиканской народной партии (CHP) в Анкаре Умит Эркол.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, политик задержан в рамках расследования по делу о коррупции в муниципалитете Измира.

Правоохранители задержали его сегодня утром в Анкаре и доставили в Измир, где продолжается расследование.

Отметим, в рамках уголовного дела о коррупции в муниципалитете Измира, получившем название "дело о кооперативах", задержан также бывший мэр города Тунч Сойер.

Дело возбуждено 1 июля 2025 прокуратурой Измира по обвинению в коррупции в муниципальном предприятии "ИЗБЕТОН" через подрядные кооперативные компании. Уже задержаны десятки человек.