В Турции задержан глава CHP по Анкаре Умит Эркол
В регионе
- 09 апреля, 2026
- 11:21
В Турции задержан глава представительства Республиканской народной партии (CHP) в Анкаре Умит Эркол.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, политик задержан в рамках расследования по делу о коррупции в муниципалитете Измира.
Правоохранители задержали его сегодня утром в Анкаре и доставили в Измир, где продолжается расследование.
Отметим, в рамках уголовного дела о коррупции в муниципалитете Измира, получившем название "дело о кооперативах", задержан также бывший мэр города Тунч Сойер.
Дело возбуждено 1 июля 2025 прокуратурой Измира по обвинению в коррупции в муниципальном предприятии "ИЗБЕТОН" через подрядные кооперативные компании. Уже задержаны десятки человек.
