CHP-nin Ankara Əyalət Təşkilatının sədri saxlanılıb
Region
- 09 aprel, 2026
- 11:13
Türkiyənin Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) Ankara Əyalət Təşkilatının sədri Ümit Erkol saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, o, İzmirdə aparılan kooperativ istintaqı çərçivəsində saxlanılıb.
Son xəbərlər
11:55
İlham Əliyev Türkiyənin daxili işlər nazirini qəbul edibDigər
11:53
İlham Əliyev: Mina problemi Qarabağda bərpa və quruculuq işlərinin aparılmasını ləngidirDaxili siyasət
11:51
İnqa Ruqiniene: Litva Avropa İttifaqı–Azərbaycan əlaqələrinin daha da yaxınlaşmasını dəstəkləyirXarici siyasət
11:50
Foto
Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında şahmat yarışı keçirilibFərdi
11:47
Foto
İlham Əliyev Litvanın Baş nazirini qəbul edibXarici siyasət
11:46
Azərbaycanda I sinfə qəbul "mygov" üzərindən həyata keçiriləcək - EKSKLÜZİVElm və təhsil
11:42
Video
"İrşad"da "Şad Günlər" fürsəti yenidən start götürür!Biznes
11:39
Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu auditor seçirMaliyyə
11:37