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    В Турции задержан еще один генерал

    Это генерал армии Мехмет Шанвер

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В рамках следствия, проводимого в связи с попыткой государственного переворота террористической организацией FETÖ в Турции, задержан еще один генерал.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, задержан командующий Военно-воздушными силами Турции, генерал армии Мехмет Шанвер, который был похищен мятежниками на вертолете со свадьбы дочери вместе с генералом армии Абидином Уналом, а затем был освобожден. 

    Он задержан в Эскишехире. 

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