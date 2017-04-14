В Турции задержаны подозреваемые в подготовке терактов на референдуме

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Полиция Стамбула задержала пять членов террористической группировки "Исламское государство", которые предположительно планировали совершить теракты во время конституционного референдума 16 апреля, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Задержания были произведены на основе разведданных о том, что сторонники ИГ готовят теракты во время проведения референдума. В рамках расследования в нескольких районах Стамбула была проведена одновременная операция, в результате которой были задержаны пять человек.

Отмечается, что один из задержанных - гражданин Таджикистана.