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В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов

В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов Генеральная прокуратура Манавгата расследует лесные пожары, которые начались 28 июля в турецкой провинции Анталия. Один из подозреваемых, 16-летний Дж.Я. задержан.
В регионе
4 августа 2021 г. 00:42
В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов

Генеральная прокуратура Манавгата расследует лесные пожары, которые начались 28 июля в турецкой провинции Анталия. Один из подозреваемых, 16-летний Дж.Я. задержан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что правоохранители начали расследование пожара, в результате которого пострадали лесной склад, столярная мастерская, несколько домов и лесной массив. С учетом полученных доказательств во время осмотра окружающих камер видеонаблюдения, Дж.Я. был признан виновным.

Он был задержан полицией в прошлую пятницу и допрашивался четыре дня. Подозреваемый арестован решением суда по обвинению в умышленном поджоге.

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Версия на азербайджанском языке Antalyada meşə yanğınını törədən bir nəfər həbs edilib

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