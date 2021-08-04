В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов

Генеральная прокуратура Манавгата расследует лесные пожары, которые начались 28 июля в турецкой провинции Анталия. Один из подозреваемых, 16-летний Дж.Я. задержан.

Генеральная прокуратура Манавгата расследует лесные пожары, которые начались 28 июля в турецкой провинции Анталия. Один из подозреваемых, 16-летний Дж.Я. задержан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что правоохранители начали расследование пожара, в результате которого пострадали лесной склад, столярная мастерская, несколько домов и лесной массив. С учетом полученных доказательств во время осмотра окружающих камер видеонаблюдения, Дж.Я. был признан виновным.

Он был задержан полицией в прошлую пятницу и допрашивался четыре дня. Подозреваемый арестован решением суда по обвинению в умышленном поджоге.