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В Турции задержали 4 человек в связи с обрушением жилого дома

В Турции задержали 4 человек в связи с обрушением жилого дома В турецком городе Конья задержали 4 человек, которые предположительно виновны в обрушении 4-этажного здания, 3 из которых были жилыми.
В регионе
25 января 2025 г. 10:35
В Турции задержали 4 человек в связи с обрушением жилого дома

В турецком городе Конья задержали 4 человек, которые предположительно ответственны за обрушение жилого здания.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на прокуратуру Коньи.

"Задержаны 4 подозреваемых, которые предположительно ответственны за обрушение 4-этажного здания (из них 3 жилые) в районе Сельджуглу провинции Конья 24 января 2025 года. На месте происшествия продолжаются детальные расследования в сопровождении группы экспертов и прокуроров. Инцидент тщательно расследуется со всех сторон", - цитирует телеканал заявление прокуратуры.

Троих из пяти человек, оказавшихся под завалами, удалось спасти живыми, поисково-спасательные работы по спасению еще двоих продолжаются.

Отметим что инцидент произошел 24 января. Причина обрушения здания неизвестна. К месту происшествия направлены спасатели, медики и полиция.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə yaşayış binasının uçması ilə əlaqədar 4 nəfər saxlanılıb

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