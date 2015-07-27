​В Турции задержали 15 человек по подозрению в причастности к ИГ

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Турецкая полиция задержала по меньшей мере 15 человек в ходе антитеррористической операции в Анкаре, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Спецоперация турецких служб безопасности направлена против членов экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ).

За последние несколько суток армия Турции нанесла несколько ударов по целям ИГ в приграничных районах Сирии и поразила объекты Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Операции последовали после кровавого теракта в провинции Шанлыурфа, где 20 июля жертвами террориста-смертника ИГ стали 32 человека, а 23 июля боевики группировки, открыв огонь через линию сирийской границы в районе провинции Килис, убили двух военнослужащих.