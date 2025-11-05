В Турции задержали 135 человек за контрабанду оружия
В регионе
- 05 ноября, 2025
- 09:59
В 41 провинции Турции в результате операций по борьбе с контрабандой оружия и боеприпасов задержаны 135 подозреваемых.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
По его словам, операции проводились в Адане, Эрзинджане, Ване, Анкаре, Анталье, Айдыне, Балыкесире, Бурдуре, Бурсе, Чоруме, Денизли, Диярбакыре, Эдирне, Газиантепе, Хаккари, Хатае, Испарте, Стамбуле, Измире, Кастамону, Кайсери, Кыршехире, Коджаэли, Конье. Кютахье, Манисе, Мардине, Мерсине, Мугле, Невшехире, Орду, Сакарье, Самсуне, Сивасе, Ширнаке, Текирдаге, Токате, Трабзоне, Ялове и Зонгулдаке.
В результате конфисковано 3 116 пневматических пистолетов.
