    В Турции задержали 135 человек за контрабанду оружия

    В регионе
    • 05 ноября, 2025
    • 09:59
    В Турции задержали 135 человек за контрабанду оружия

    В 41 провинции Турции в результате операций по борьбе с контрабандой оружия и боеприпасов задержаны 135 подозреваемых.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

    По его словам, операции проводились в Адане, Эрзинджане, Ване, Анкаре, Анталье, Айдыне, Балыкесире, Бурдуре, Бурсе, Чоруме, Денизли, Диярбакыре, Эдирне, Газиантепе, Хаккари, Хатае, Испарте, Стамбуле, Измире, Кастамону, Кайсери, Кыршехире, Коджаэли, Конье. Кютахье, Манисе, Мардине, Мерсине, Мугле, Невшехире, Орду, Сакарье, Самсуне, Сивасе, Ширнаке, Текирдаге, Токате, Трабзоне, Ялове и Зонгулдаке.

    В результате конфисковано 3 116 пневматических пистолетов.

    Турция операция полиция контрабанда оружия задержания
    Türkiyədə silah qaçaqmalçılığına qarşı əməliyyatda 135 nəfər saxlanılıb

