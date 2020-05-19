В Турции за сутки жертвами коронавируса стали 28 человек

Число инфицированных коронавирусом в Турции достигло 151 615 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, за последние сутки жертвами коронавируса стали 28 человек. Этим число летальных исходов в стране от COVID-19 достигло 4 199. В стране выявлено еще 1 022 случая заражения вирусом.

В то же время за один день вирус побороли 1 318 человек и этим число выздоровевших достигло 112 895.

Кроме того, за последние сутки проведено 25 382 теста в связи с коронавирусом.