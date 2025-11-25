В Турции выявлена связанная с ОАЭ разведсеть

В Турции обезврежена разведывательная сеть, связанная с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Об сообщает Report со ссылкой на A Haber.

Операция была проведена при координации Главной прокуратуры Стамбула, Управления по борьбе с терроризмом полиции Стамбула и Национальной разведывательной организации Турции (MIT) с целью разоблачения деятельности, связанной с "политическим и военным шпионажем".

Сообщается, что группа лиц, связанная с разведывательной службой ОАЭ, создавала фальшивые профили, используя номера, приобретенные у одного из турецких мобильных операторов. С помощью этих профилей они занимались сбором информации о руководителях оборонной промышленности, телефоне, принадлежащем Министерству иностранных дел, а также о лицах, контактирующих с официальными представителями некоторых иностранных государств.

В ходе расследования были установлены личности четырех подозреваемых. В ходе операции трое подозреваемых были задержаны, в отношении четвертого, находящегося за пределами страны, выдан ордер на арест.