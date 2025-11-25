Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    В Турции выявлена связанная с ОАЭ разведсеть

    В регионе
    • 25 ноября, 2025
    • 13:34
    В Турции выявлена связанная с ОАЭ разведсеть

    В Турции обезврежена разведывательная сеть, связанная с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

    Об сообщает Report со ссылкой на A Haber.

    Операция была проведена при координации Главной прокуратуры Стамбула, Управления по борьбе с терроризмом полиции Стамбула и Национальной разведывательной организации Турции (MIT) с целью разоблачения деятельности, связанной с "политическим и военным шпионажем".

    Сообщается, что группа лиц, связанная с разведывательной службой ОАЭ, создавала фальшивые профили, используя номера, приобретенные у одного из турецких мобильных операторов. С помощью этих профилей они занимались сбором информации о руководителях оборонной промышленности, телефоне, принадлежащем Министерству иностранных дел, а также о лицах, контактирующих с официальными представителями некоторых иностранных государств.

    В ходе расследования были установлены личности четырех подозреваемых. В ходе операции трое подозреваемых были задержаны, в отношении четвертого, находящегося за пределами страны, выдан ордер на арест.

    Турция ОАЭ разведсеть
    Türkiyədə BƏƏ kəşfiyyat xidmətinə bağlı olan şəbəkə zərərsizləşdirilib

    Последние новости

    14:06
    Фото

    Вернувшимся в ходжалинское село Тезебина жителям вручены ключи от домов

    Внутренняя политика
    13:59

    Азербайджан и Пакистан обсудили расширение взаимных инвестиций

    Бизнес
    13:59

    Пашинян: Наилучший вариант - национализация "Электрических сетей Армении"

    В регионе
    13:54

    BP: На АЧГ планируется дополнительно добыть свыше 2 млрд баррелей нефти

    Энергетика
    13:50
    Фото

    В Ханкенди прошла церемония закрытия "Мобильной молодежной службы"

    Внутренняя политика
    13:39

    Казахстан и Туркменистан подписали 11 документов

    В регионе
    13:34
    Фото

    Азербайджан усиливает участие в зеленом и цифровом развитии CAREC

    Бизнес
    13:34

    Гросси: МАГАТЭ намерено полностью возобновить инспекции в Иране

    В регионе
    13:34

    В Турции выявлена связанная с ОАЭ разведсеть

    В регионе
    Лента новостей