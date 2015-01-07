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    ​В Турции выпал снег толщиной 3 метра

    В зимнем спортивном центре страны зарегистрировано 13-14 градусов мороза

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Турции толщина снега, выпавшего в "зону отелей" Улудага, достигла 2 м 60 см.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, днем здесь зарегистрировано 13 градусов мороза, а ночью прогнозируется минус 14 градусов.

    Синоптики предупреждают, что снег не прекратится до второй половины завтрашнего дня.

    Напомним, что Улудаг расположен в провинции Бурсы. Высота ее самой высокой вершины достигает 2 543 м. Улудаг считается самым крупным зимним спортивным центром и центром отдыха Турции.  

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