В Турции вступили в силу дополнительные налоги на импорт автомобилей вне ЕС

Новые налоговые обязательства на импорт легковых автомобилей из стран, не входящих в ЕС и не имеющих соглашения о свободной торговле с Турцией, сегодня вступили в силу.

Как передает Report со ссылкой на турецкое издание Ekonomim, меры могут привести к сокращению модельного ряда, снижению конкурентоспособности отдельных брендов и пересмотру стратегий импортеров.

"Для бензиновых и дизельных автомобилей установлен дополнительный налог в размере 25% или не менее $6 тыс. Аналогичная ставка действует для гибридных моделей. Для подключаемых гибридов предусмотрено повышение на 30% или минимум $7 тыс., для электромобилей - 30% или не менее $8,5 тыс.", - отмечается в статье.

По данным издания, изменение налогового режима увеличит стоимость ряда марок более чем на 500 тыс. лир, что эквивалентно почти $12 тыс. Меры затронут автомобили, импортируемые из Китая, Японии, Мексики, Южной Африки и других стран - крупных поставщиков на турецкий рынок.