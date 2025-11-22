Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Турции вступили в силу дополнительные налоги на импорт автомобилей вне ЕС

    • 22 ноября, 2025
    • 13:36
    Новые налоговые обязательства на импорт легковых автомобилей из стран, не входящих в ЕС и не имеющих соглашения о свободной торговле с Турцией, сегодня вступили в силу.

    Как передает Report со ссылкой на турецкое издание Ekonomim, меры могут привести к сокращению модельного ряда, снижению конкурентоспособности отдельных брендов и пересмотру стратегий импортеров.

    "Для бензиновых и дизельных автомобилей установлен дополнительный налог в размере 25% или не менее $6 тыс. Аналогичная ставка действует для гибридных моделей. Для подключаемых гибридов предусмотрено повышение на 30% или минимум $7 тыс., для электромобилей - 30% или не менее $8,5 тыс.", - отмечается в статье.

    По данным издания, изменение налогового режима увеличит стоимость ряда марок более чем на 500 тыс. лир, что эквивалентно почти $12 тыс. Меры затронут автомобили, импортируемые из Китая, Японии, Мексики, Южной Африки и других стран - крупных поставщиков на турецкий рынок.

