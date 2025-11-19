В Турции вспыхнул пожар в 27-этажном отеле, есть пострадавшие

В районе Султангази турецкого Стамбула произошел пожар в 27-этажном отеле.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, на место происшествия были направлены пожарные, полиция и работники скорой помощи. Местные и иностранные туристы были эвакуированы из здания.

Во время инцидента четыре человека отравились дымом, пострадавшие были госпитализированы.

Профильные ведомства работают над установлением всех обстоятельств произошедшего.