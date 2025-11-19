Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    В Турции вспыхнул пожар в 27-этажном отеле, есть пострадавшие

    В регионе
    • 19 ноября, 2025
    • 07:57
    В Турции вспыхнул пожар в 27-этажном отеле, есть пострадавшие

    В районе Султангази турецкого Стамбула произошел пожар в 27-этажном отеле.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

    Согласно информации, на место происшествия были направлены пожарные, полиция и работники скорой помощи. Местные и иностранные туристы были эвакуированы из здания.

    Во время инцидента четыре человека отравились дымом, пострадавшие были госпитализированы.

    Профильные ведомства работают над установлением всех обстоятельств произошедшего.

    пожар Турция Стамбул
    Türkiyədə 27 mərtəbəli hoteldə yanğın olub, zərərçəkənlər var
    Fire in 27-story hotel in Türkiye

    Лента новостей