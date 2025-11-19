В Турции вспыхнул пожар в 27-этажном отеле, есть пострадавшие
В регионе
- 19 ноября, 2025
- 07:57
В районе Султангази турецкого Стамбула произошел пожар в 27-этажном отеле.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, на место происшествия были направлены пожарные, полиция и работники скорой помощи. Местные и иностранные туристы были эвакуированы из здания.
Во время инцидента четыре человека отравились дымом, пострадавшие были госпитализированы.
Профильные ведомства работают над установлением всех обстоятельств произошедшего.
