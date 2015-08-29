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    ​В Турции впервые в правительство вошли прокурдские министры

    Досрочные парламентские выборы в Турции назначены на 1 ноября

    Баку. 29 Августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу сформировал в пятницу 28 августа временное правительство, которое будет работать до выборов.

    Как передает Report, впервые в истории страны в правительство вошли члены оппозиционной прокурдской партии: Али Хайдар Конджа стал министром по связям с ЕС, а Муслюм Доган получил портфель министра развития.

    Одним из вице-премьеров стал оппозиционный националист Тугрул Тюркеш.

    Состав нового кабинета был утвержден президентом Реджепом Эрдоганом после того, как Партия справедливости и развития не смогла договориться о создании правящей коалиции с националистами.

    Досрочные парламентские выборы в Турции назначены на 1 ноября. 

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