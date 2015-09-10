В Турции возбуждено уголовное дело в отношении депутата, поддерживающего терроризм

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В Турции возбуждено уголовное дело в отношении сопредседателя Народно-демократической партии (НДП), депутата Селахаттина Демирташа, поддерживающего РПК.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство "Анадолу".

Он обвиняется в оскорблении турецкого народа, государства Турецкой Республики, органов и подразделений государства, призыве к противоправным действиям, унижение чести и достоинства президента и пропаганде в пользу террористической организации.

Согласно информации, прокуратура отправила запрос в министерство юстиции с требованием о лишении его депутатской неприкосновенности.