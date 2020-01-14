​В Турции выдали ордера на задержание 176 военных

Органы прокуратуры Турции выдали ордера на задержание 176 военных в рамках операции против членов "террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО), которую Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле 2016 года.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает Анатолийское агентство со ссылкой на источники в службе безопасности, полиция начала рейды одновременно в 49 провинциях республики. Среди подозреваемых числятся 108 действующих военнослужащих и 68 военных в отставке.

По данным агентства, ордера были выданы после того, как власти установили, что подозреваемые связывались с членами группы по таксофону.