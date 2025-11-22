В Турции в жилом доме произошел пожар, есть погибшие и пострадавшие
22 ноября, 2025
05:19
В турецком городе Хатай, район Белен, на первом этаже семиэтажного жилого дома произошёл пожар.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в результате происшествия погибли два человека, ещё 14 получили отравление дымом. Пострадавшие были эвакуированы пожарными и доставлены в больницу бригадами скорой помощи.
Причина возгорания пока неизвестна. По факту происшествия проводится расследование.
