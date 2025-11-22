Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    В Турции в жилом доме произошел пожар, есть погибшие и пострадавшие

    В регионе
    • 22 ноября, 2025
    • 05:19
    В Турции в жилом доме произошел пожар, есть погибшие и пострадавшие

    В турецком городе Хатай, район Белен, на первом этаже семиэтажного жилого дома произошёл пожар.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в результате происшествия погибли два человека, ещё 14 получили отравление дымом. Пострадавшие были эвакуированы пожарными и доставлены в больницу бригадами скорой помощи.

    Причина возгорания пока неизвестна. По факту происшествия проводится расследование.

    Türkiyədə yaşayış binasında yanğın olub, ölən və xəsarət alanlar var

