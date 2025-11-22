Türkiyədə yaşayış binasında yanğın olub, ölən və xəsarət alanlar var
Region
- 22 noyabr, 2025
- 03:48
Türkiyənin Hatay şəhərinin Belen rayonunda yeddi mərtəbəli yaşayış binasının birinci mərtəbəsində yanğın olub.
Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hadisə nəticəsində iki nəfər ölüb, daha on dörd nəfər tüstüdən zəhərlənib. Zərərçəkənlər yanğınsöndürənlər tərəfindən təxliyə edilib və təcili yardım maşınları ilə xəstəxanaya çatdırılıb.
Yanğının başvermə səbəbi hələ məlum deyil.
Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
