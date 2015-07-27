​В Турции в связи с пропагандой терроризма заблокированы 96 сайтов

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Министерство телекоммуникаций и связи Турции вынесло решение о прекращении деятельности 96 новостных сайтов, в том числе таких известных, как ANF, DİHA, Özgür Gündəm, Sendika.org, сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу.

Решение о приостановлении деятельности 96 сайтов, а также 23 аккаунтов в микроблоге Twitter, было одобрено судом района Гелбашы Анкары в связи с пропагандой террористических группировок, в том числе "Исламское государство" (ИГ), Рабочей партии Курдистана (РПК) и Революционной народно-освободительной партии-фронта (РНОПФ).