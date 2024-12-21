В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек

В результате схода лавины 21 декабря на горнолыжном курорте Паландокен в турецкой провинции Эрзурум пострадали пять человек.

В результате схода лавины 21 декабря на горнолыжном курорте Паландокен в турецкой провинции Эрзурум пострадали пять человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал "NTVSpor".

"Сход лавины произошел в тот момент, когда турецкая национальная сборная по дзюдо, разбившая лагерь на горе Эрзурум Паландокен, поднималась в район Султана Секиси. В результате происшествия пострадало пять человек. Из них 16-летний спортсмен Эмре Язган был госпитализирован с серьезными травмами, он находится в реанимации", - сообщает телеканал.

Курорт Паландокен находится на одноименной горе на северо-востоке Турции, всего в 6 км от города Эрзурум.