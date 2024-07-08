В Турции в результате проливных дождей погибли два человека

Проливные дожди в Черноморском регионе Турции нанесли серьезный ущерб и повлекли за собой человеческие жертвы.

Проливные дожди в Черноморском регионе Турции нанесли серьезный ущерб и повлекли за собой человеческие жертвы.

Как сообщает Report со ссылкой на NTV Haber, в результате вызванных сильными дождями селей в городах Самсун, Орду и Муш два человека погибли, 34 человека были эвакуированы.

В Байбуртском, Эрзурумском, Эрзинджанском, Карском, Ардаханском, Ванском, Бингёльском, Мушском и других районах сделано предупреждение об угрозе затопления.

Во многих кварталах провинции Орду произошли оползни, сельские дороги стали непроходимыми.

В Самсуне дождь вызвал сели в районах Терме и Салипазары.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.