В Турции в результате проливных дождей погибли два человека

Проливные дожди в Черноморском регионе Турции нанесли серьезный ущерб и повлекли за собой человеческие жертвы.
Как сообщает Report со ссылкой на NTV Haber, в результате вызванных сильными дождями селей в городах Самсун, Орду и Муш два человека погибли, 34 человека были эвакуированы.
В Байбуртском, Эрзурумском, Эрзинджанском, Карском, Ардаханском, Ванском, Бингёльском, Мушском и других районах сделано предупреждение об угрозе затопления.
Во многих кварталах провинции Орду произошли оползни, сельские дороги стали непроходимыми.
В Самсуне дождь вызвал сели в районах Терме и Салипазары.
В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.