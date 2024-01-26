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В Турции перевернулся автобус, 6 человек погибли, 33 пострадали

В Турции перевернулся автобус, 6 человек погибли, 33 пострадали Число жертв ДТП с автобусом в турецком Кастамону достигло 6.
В регионе
26 января 2024 г. 09:43
В Турции перевернулся автобус, 6 человек погибли, 33 пострадали

Число жертв ДТП с автобусом в турецком Кастамону достигло 6.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор провинции Мефтун Даллы.

По его словам, что в результате происшествия также пострадали 33 человека.

09:31

В Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, приведшее к гибели не менее 4 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, ДТП произошло в провинции Кастамону на севере страны.

Водитель потерял управление, в результате чего автобус сошел с дороги и перевернулся. По предварительным данным, погибли 4 человека, множество получили ранения.

На место происшествия прибыли силы жандармерии и сотрудники скорой медицинской помощи. Пострадавших доставили в близлежащие больницы.

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Версия на английском языке 6 dead, 33 injured after bus rolls over in Türkiye's Kastamonu
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə avtobus aşıb, 6 nəfər ölüb, 33 yaralı var - YENİLƏNİB

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