В Турции перевернулся автобус, 6 человек погибли, 33 пострадали

Число жертв ДТП с автобусом в турецком Кастамону достигло 6.
Как передает Report, об этом сообщил губернатор провинции Мефтун Даллы.
По его словам, что в результате происшествия также пострадали 33 человека.
09:31
В Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, приведшее к гибели не менее 4 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, ДТП произошло в провинции Кастамону на севере страны.
Водитель потерял управление, в результате чего автобус сошел с дороги и перевернулся. По предварительным данным, погибли 4 человека, множество получили ранения.
На место происшествия прибыли силы жандармерии и сотрудники скорой медицинской помощи. Пострадавших доставили в близлежащие больницы.