В Турции перевернулся автобус, 6 человек погибли, 33 пострадали

Число жертв ДТП с автобусом в турецком Кастамону достигло 6.

Число жертв ДТП с автобусом в турецком Кастамону достигло 6.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор провинции Мефтун Даллы.

По его словам, что в результате происшествия также пострадали 33 человека.

09:31

В Турции произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, приведшее к гибели не менее 4 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, ДТП произошло в провинции Кастамону на севере страны.

Водитель потерял управление, в результате чего автобус сошел с дороги и перевернулся. По предварительным данным, погибли 4 человека, множество получили ранения.

На место происшествия прибыли силы жандармерии и сотрудники скорой медицинской помощи. Пострадавших доставили в близлежащие больницы.