    В Турции в результате ДТП пострадали 15 человек

    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 07:18
    В Турции в результате ДТП пострадали несколько человек.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в городе Адана грузовик врезался в туристический автобус. В результате аварии пострадали 15 человек, включая водителя грузовика.

    На место происшествия были направлены полиция, спасатели и бригады скорой помощи. Спасатели извлекли водителя грузовика, зажатого в кабине.

    По предварительной информации пострадавшие были госпитализированы, при этом один из них находится в тяжелом состоянии.

    Причины происшествия пока неизвестны.

    По факту ведется расследование.

    Лента новостей