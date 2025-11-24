В Турции в результате ДТП пострадали 15 человек
В регионе
- 24 ноября, 2025
- 07:18
В Турции в результате ДТП пострадали несколько человек.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в городе Адана грузовик врезался в туристический автобус. В результате аварии пострадали 15 человек, включая водителя грузовика.
На место происшествия были направлены полиция, спасатели и бригады скорой помощи. Спасатели извлекли водителя грузовика, зажатого в кабине.
По предварительной информации пострадавшие были госпитализированы, при этом один из них находится в тяжелом состоянии.
Причины происшествия пока неизвестны.
По факту ведется расследование.

