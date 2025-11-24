В Турции в результате ДТП пострадали 15 человек

В Турции в результате ДТП пострадали несколько человек.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в городе Адана грузовик врезался в туристический автобус. В результате аварии пострадали 15 человек, включая водителя грузовика.

На место происшествия были направлены полиция, спасатели и бригады скорой помощи. Спасатели извлекли водителя грузовика, зажатого в кабине.

По предварительной информации пострадавшие были госпитализированы, при этом один из них находится в тяжелом состоянии.

Причины происшествия пока неизвестны.

По факту ведется расследование.