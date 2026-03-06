Глава Минобороны Беларуси осудил удары иранских беспилотников по Нахчывану
Внешняя политика
- 06 марта, 2026
- 18:46
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел телефонный разговор с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным.
Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.
Министры обсудили атаки Ирана беспилотниками на международный аэропорт Нахчывана и другую гражданскую инфраструктуру.
Хренин подчеркнул, что Республика Беларусь решительно осуждает подобные атаки и готова оказать необходимую поддержку Азербайджану.
Министры также обменялись мнениями по вопросам военного и военно-технического сотрудничества, региональной безопасности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Последние новости
19:03
Трамп заявил, что не обеспокоен ростом мировых цен на нефтьДругие страны
19:00
Антониу Кошта впервые посетит Азербайджан в качестве главы Совета ЕС - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
18:57
Трамп допустил возможность религиозного лидера у власти в ИранеДругие страны
18:56
Кристофоли: Азербайджан является важным направлением для увеличения добычи нефти и газа по BPЭнергетика
18:53
Марокко решительно осуждает атаку иранских дронов на НахчыванВнешняя политика
18:51
В Стамбуле завтра пройдет экстренный саммит СМИД ОТГВнешняя политика
18:50
Ален Берсе: Атака Ирана на Азербайджан подчеркивает срочную необходимость деэскалацииВнешняя политика
18:46
Глава Минобороны Беларуси осудил удары иранских беспилотников по НахчывануВнешняя политика
18:39