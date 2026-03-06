Глава Минобороны Беларуси осудил удары иранских беспилотников по Нахчывану

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел телефонный разговор с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

Министры обсудили атаки Ирана беспилотниками на международный аэропорт Нахчывана и другую гражданскую инфраструктуру.

Хренин подчеркнул, что Республика Беларусь решительно осуждает подобные атаки и готова оказать необходимую поддержку Азербайджану.

Министры также обменялись мнениями по вопросам военного и военно-технического сотрудничества, региональной безопасности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.