    Глава Минобороны Беларуси осудил удары иранских беспилотников по Нахчывану

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 18:46
    Глава Минобороны Беларуси осудил удары иранских беспилотников по Нахчывану

    Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел телефонный разговор с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

    Министры обсудили атаки Ирана беспилотниками на международный аэропорт Нахчывана и другую гражданскую инфраструктуру.

    Хренин подчеркнул, что Республика Беларусь решительно осуждает подобные атаки и готова оказать необходимую поддержку Азербайджану.

    Министры также обменялись мнениями по вопросам военного и военно-технического сотрудничества, региональной безопасности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

