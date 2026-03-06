Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 06 марта, 2026
    • 18:37
    Кошта и фон дер Ляйен обсудят с лидерами Ближнего Востока конфликт вокруг Ирана

    Президент Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 9 марта проведут видеоконференцию с лидерами стран Ближнего Востока для обсуждения ситуации вокруг Ирана и путей урегулирования конфликта.

    Об этом европейскому бюро Report сообщила пресс-секретарь главы Совета ЕС.

    По его словам, онлайн-встреча станет площадкой для обмена оценками текущей ситуации в регионе и обсуждения дальнейших шагов со стороны Европейского союза.

    "Этот обмен мнениями даст возможность услышать оценки лидеров по поводу сложившейся ситуации и обсудить дальнейшую поддержку со стороны ЕС и его государств-членов странам региона", - отметила представитель пресс-службы.

    В аппарате Кошты подчеркнули, что основное внимание в ходе видеоконференции будет уделено поиску путей прекращения конфликта.

    Costa and von der Leyen to discuss Iran conflict with Middle East leaders
