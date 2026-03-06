Ален Берсе: Атака Ирана на Азербайджан подчеркивает срочную необходимость деэскалации

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что атака иранских беспилотников на Азербайджан подчеркивают срочную необходимость деэскалации.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"Ранее на этой неделе я обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обостряющийся кризис в Иране и на всем Ближнем Востоке, а также его последствия для безопасности Европы. Атака беспилотников на Азербайджан подчеркивает срочную необходимость деэскалации. Международное право должно оставаться основой для применения силы",- написал он.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал действия иранской стороны отвратительным террористическим актом. Президент заявил, что официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности.