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В Турции в поисково-спасательных работах задействованы 2 БПЛА “Байрактар Акынджи”

В Турции в поисково-спасательных работах задействованы 2 БПЛА “Байрактар Акынджи” В Турции в поисково-спасательных работах задействованы 2 БПЛА “Байрактар Акынджи”
В регионе
6 февраля 2023 г. 20:35
В Турции в поисково-спасательных работах задействованы 2 БПЛА “Байрактар Акынджи”

В Турции в поисково-спасательных работах задействованы 2 БПЛА “Байрактар Акынджи”.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в спасательных работах принимают участие 3 тысячи 500 человек личного состава ВС Турции.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар вместе с начальником генштаба генералом армии Яшаром Гюлером и командующим сухопутными войсками генералом армии Мусой Авсевером продолжают работу в зоне бедствия.

Полеты из Стамбула, Измира и Анкары в Газиантеп и Адану выполняются 17 самолетами, в том числе транспортными самолетами A400m. На данный момент было выполнено 73 вылета.

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