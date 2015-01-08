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    В Турции в лидера оппозиции бросили обувь - ВИДЕО

    Телохранители прикрыли Камала Кылыдждароглу

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Турции на собрании "Предложения по проблемам пенсионеров и путей их решения" неизвестное лицо бросило обувь в председателя Народно-республиканской партии (НРП) Камала Кылыдждароглу.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он заявил, что его отец работает, однако не застрахован, после чего снял обувь и со словами "Будь проклят этот строй" бросил ее в председателя партии.

    Телохранители прикрыли К.Кылыдждароглу и не дали обуви попасть в председателя партии. 

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