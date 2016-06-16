​В Турции в автопарке произошел сильный пожар, пострадали около 70-ти транспортных средств - ВИДЕО

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В турецком городе Конья в автопарке произошел сильный пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Milliyet, пожар начался сегодня днем в принадлежащем городскому муниципалитету Беюкшехер автопарке в квартале Татлыджак района Каратай.

В результате около 70-ти легковых и грузовых машин, в том числе микроавтобусы пришли в непригодное состояние, окрестности автопарка окутал густой дым.

Пожар удалось локализовать приблизительно через два часа.

Причины возгорания неизвестны.