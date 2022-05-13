В Турции увеличили до 400 тыс. долларов сумму недвижимости для получения гражданства

Иностранцы смогут получить турецкое гражданство в исключительном порядке в случае приобретения ими недвижимости на сумму не менее 400 тыс. долларов. Как сообщает Report, cоответствующее распоряжение президента Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовано сегодня

Иностранцы смогут получить турецкое гражданство в исключительном порядке в случае приобретения ими недвижимости на сумму не менее 400 тыс. долларов. Как сообщает Report, cоответствующее распоряжение президента Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовано сегодня в " Официальной газете ".

Решение вступит в силу спустя месяц.

Ранее для получения турецкого гражданства было необходимо купить недвижимое имущество стоимостью 250 тыс. долларов. Такой закон действовал с февраля 2010 года.

Решение о повышении лимита на приобретаемую недвижимость было принято правительством Турции в середине апреля.