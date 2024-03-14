В Турции уточнили дату визита Путина

Визит президента России Владимира Путина в Турцию, по предварительным данным, состоится в апреле.

Визит президента России Владимира Путина в Турцию, по предварительным данным, состоится в апреле.

Как передает Report, об этом заявило турецкое издание Ensonhaber со ссылкой на источники.

В публикации отметили, что после местных выборов дипломатическая активность лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вновь активизируется.

"В апреле он примет президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента России Владимира Путина", - уточнили в сообщении.

Кроме того, в публикации анонсировали официальный визит Эрдогана в Ирак после 12-летнего перерыва.