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В Турции уничтожены убежища террористов

В Турции уничтожены убежища террористов В результате антитеррористической операции ВС Турции в провинции Тунджели на востоке страны уничтожены пять убежищ террористов
В регионе
15 марта 2021 г. 08:35
В Турции уничтожены убежища террористов

В результате антитеррористической операции ВС Турции в провинции Тунджели на востоке страны уничтожены пять убежищ террористов.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщили в управлении губернатора провинции.

Операция "Eren-7 Mercan Munzur" проводилась в окрестностях района Хозат.

В результате были обнаружены и уничтожены пять убежищ террористов.

В ходе обыска в убежищах найдены множество продуктов питания и других необходимых для проживания ресурсов.

Операция по борьбе с терроризмом в регионе продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə terrorçuların sığınacaqları məhv edildi

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