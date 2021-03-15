В Турции уничтожены убежища террористов

В результате антитеррористической операции ВС Турции в провинции Тунджели на востоке страны уничтожены пять убежищ террористов.
Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщили в управлении губернатора провинции.
Операция "Eren-7 Mercan Munzur" проводилась в окрестностях района Хозат.
В результате были обнаружены и уничтожены пять убежищ террористов.
В ходе обыска в убежищах найдены множество продуктов питания и других необходимых для проживания ресурсов.
Операция по борьбе с терроризмом в регионе продолжается.